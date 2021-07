Officiel : Lucas Perrin quitte l’OM

Dans : OM.

Dans un communiqué officiel, l’OM a confirmé le départ de son défenseur Lucas Perrin, prêté avec option d’achat à Strasbourg.

« Né à Marseille et formé à l’OM, Lucas Perrin est prêté pour la saison 2021-2022 au RC Strasbourg Alsace. Le prêt du jeune défenseur marseillais âgé de 22 ans est assortie d’une option d’achat pour la saison 2022-2023. Lucas Perrin a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur en mai 2018. Il a depuis porté le maillot de l’équipe première à 13 reprises et a inscrit un but (celui de la victoire 3 à 2 contre Montpellier, le 10 avril dernier) » peut-on lire sur le site officiel du club phocéen, qui devrait officialiser dans les heures à venir les signatures de deux défenseurs, Luan Peres et William Saliba.