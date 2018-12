Officiel : L’OM récupère la gestion du Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1.

C’était attendu depuis le début de l’automne, et c’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille a récupéré la gestion du Stade Vélodrome, qui était jusqu’à présent confiée à la société AREMA.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer qu’à l’issue du conseil municipal du 20 décembre 2018 et de la signature ce jour du contrat d’exploitation avec la société AREMA, le club devient le gestionnaire unique du stade Orange Vélodrome. Le club tient à remercier la ville de Marseille et la société AREMA pour leur collaboration dans la signature de cet accord historique », a fait savoir le club provençal, qui récupère directement au sein du club les équipes d’AREMA chargées de la rentabilisation du stade du Boulevard Michelet. Une grande avancée pour Jacques-Henri Eyraud, persuadé que cela va aider l’OM à progresser sur le plan financier.

« Avec la prise de contrôle du stade Orange Vélodrome, nous franchissons une étape historique pour l’Olympique de Marseille. La quasi-totalité du top 15 européen est soit propriétaire de son stade, soit gestionnaire exclusif. C’est aujourd’hui notre cas. Nous souhaitions aussi être plus présents au cœur de la ville pour pouvoir davantage nous mettre au service des Marseillais. C’est donc chose faite. Ainsi, nous allons tout mettre en œuvre pour que ce site d’exception soit plus encore un des lieux phares de la vie sportive, culturelle et artistique de la cité phocéenne, 365 jours par an », a fait savoir le président marseillais, visiblement ravi de ce coup.