Officiel : L’OM dévoile un maillot inédit fabriqué à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM et Puma ont dévoilé ce mercredi un maillot inédit fabriqué à Marseille et qui sera porté par les joueurs de Jorge Sampaoli uniquement pour la dernière journée de Ligue 1 contre Strasbourg, samedi au Vélodrome.

« Ce maillot a une histoire forte. C’est plus qu’un quatrième maillot, c’est un maillot unique fabriqué et magnifié chez lui, à Marseille. Il permet à l’ensemble des Marseillais de porter un maillot qu’ils ont fabriqué « à domicile ». Cette tenue “OM Made” vient mettre en lumière la démarche responsable de PUMA. L’équipementier a initié une nouvelle direction dans son fonctionnement en proposant des produits plus écologiques dans le choix des matériaux et en privilégiant une fabrication française sur certains produits » dévoilent l’OM et PUMA dans un communiqué commun publié ce mercredi matin.

Un maillot unique pour la dernière journée de Ligue 1

« Le lien qui unit l’Olympique de Marseille et la ville est indéfectible. Terre de savoir-faire, nous sommes fiers de présenter ce maillot qui rassemble nos talents : fabriqué à Marseille par des Marseillais. Je remercie notre partenaire et équipementier PUMA de nous accompagner sur ce projet, qui donne un sens à l’impact du club dans notre cité, tout en réitérant nos engagements éco-responsables » a de son côté commenté le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Espérons pour les supporters phocéens que cette tunique sobre et efficace portera chance aux coéquipiers de Mattéo Guendouzi lors de la dernière journée de Ligue 1, samedi soir au Vélodrome contre Strasbourg.