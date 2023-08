Officiel ‍: Konrad de la Fuente prêté par l'OM à Eibar

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Konrad de la Fuente ne reviendra pas à l'OM cette saison. Après un prêt à l'Olympiakos la saison passée, le joueur américain est de nouveau prêté à Eibar (D2 espagnole).

Le chemin de croix continue pour Konrad de la Fuente à l'OM. L'ailier américain issu de la Masia barcelonaise n'avait pas eu la confiance de Jorge Sampaoli, lequel l'avait utilisé seulement 23 fois en 2021-2022. Igor Tudor avait préféré l'envoyer en prêt en Grèce où De la Fuente n'a quasiment pas joué (5 apparitions en tout avec l'Olympiakos dans les deux premiers mois de la saison puis plus rien ensuite).

L'Espagnol Marcelino ne compte pas plus sur lui désormais malgré les besoins de l'OM en ailiers. Sous contrat jusqu'en 2025, Konrad de la Fuente va connaître un deuxième prêt consécutif pour la saison à venir. Fabrizio Romano l'avait déjà annoncé plus tôt dans la journée, l'OM l'a officialisé ce soir. De la Fuente rejoint Eibar (D2 espagnole) pour la saison 2023-2024 pour un prêt avec option d'achat. Dans le pays qui l'a révélé, l'ailier américain tentera de relancer sa carrière et peut-être avoir une meilleure porte de sortie à l'OM.