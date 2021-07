Officiel : Accord définitif avec Rome pour Pau Lopez

Dans : OM.

Quelques jours après l'annonce d'un accord de principe, Marseille a confirmé le prêt de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma.

« L’OM et Pau Lopez ont trouvé un accord définitif pour le prêt du joueur pour la saison à venir. L’OM et Pau LOPEZ ont trouvé un accord définitif, avec le consentement de l’AS ROMA, pour le prêt d’une saison du gardien espagnol, à compter du 17 juillet 2021, avec option de mutation définitive à compter de la saison 2022/2023 » a publié le club phocéen sur son site officiel. Le gardien espagnol, qui soigne son épaule et qui arrivera à Marseille dans une semaine, sera en concurrence avec Steve Mandanda sur le Vieux Port.