Nouvel entraîneur, l'OM renverse tout et tente un énorme coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a annoncé vendredi en conférence de presse qu’il restait président de l’OM, où sa mission n°1 des jours à venir est de trouver un nouvel entraîneur pour remplacer Marcelino. Le nom de Julien Stéphan à fuité, tout comme celui de Julen Lopetegui.

Après une semaine explosive, où l’instabilité a régné à l’Olympique de Marseille à la suite de la démission de Marcelino et de la mise en retrait de Pablo Longoria, tout rentre doucement dans l’ordre. Le président de l’OM a annoncé vendredi en conférence de presse qu’il restait. Sa mission n°1 est de trouver un successeur à Marcelino alors que Jacques Abardonado a assuré l’intérim contre l’Ajax Amsteram et face au PSG dimanche soir. Ces dernières heures, le nom de Julien Stéphan a été évoqué dans la cité phocéenne. Mais l’ex-entraîneur de Strasbourg et du Stade Rennais ne semble pas être l’option privilégiée par Pablo Longoria.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Pablo Longoria est en train de sonder la piste menant à Julen Lopetegui. ✨



▫️Le coach présente la qualité d’être libre de tout contrat et d’avoir un très beau CV.



▫️La tâche s’annonce ardue, mais Marseille tente sa chance.



À suivre. ⏳ pic.twitter.com/jgEW1yZzts — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 24, 2023

A en croire les informations de Sports Zone, le président de l’Olympique de Marseille cible d’abord Julen Lopetegui. L’ex-sélectionneur de l’Espagne est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Wolverhampton et coche toutes les cases aux yeux de l’état-major olympien. Le média indique que Pablo Longoria est « en train de sonder » la piste menant à Lopetegui, qui présente un très beau CV lequel ne laisse pas insensible l’état-major de l’Olympique de Marseille.

Lopetegui à l'OM, la tâche s'annonce ardue pour Longoria

A ce jour, une arrivée de Lopetegui sur le banc olympien n’est pas jugée comme imminente car « la tâche s’annonce ardue » mais Marseille tente le coup à fond et verrait d’un très bon œil la venue de l’ancien manager du FC Séville sur le banc pour remplacer un autre Espagnol, à savoir Marcelino. Reste maintenant à voir si Julen Lopetegui prendra le risque de se lancer dans cette aventure marseillaise avec tous les risques que cela comporte. Pablo Longoria devra trouver les arguments pour le convaincre, c’est tout l’enjeu des heures et des jours à venir.