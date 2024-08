Nketiah baisse son salaire pour signer à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore très loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Le club phocéen est à la recherche de renforts offensifs, même si certaines pistes sont bien complexes à finaliser.

Les hommes de Roberto De Zerbi se préparent doucement mais sûrement à démarrer leur saison en Ligue 1. Les attentes seront fortes avec l'arrivée récente de l'Italien. Cependant, ce dernier veut encore des renforts de poids sur le marché des transferts. L'ancien de Sassuolo sait que des carences existent, notamment en attaque. De Zerbi ne désespère pas de pouvoir compter sur des joueurs de grand talent. Parmi les joueurs visés : Eddie Nketiah. L'Anglais d'Arsenal veut quitter Londres pour l'OM mais sa direction veut en tirer un bon prix. Les Gunners veulent en effet près de 25 millions d'euros pour lâcher Eddie Nketiah. Un sacré montant pour les finances des Phocéens, qui sont néanmoins tentés par la possibilité d'acquérir le natif de Londres. Mais le temps presse.

Eddie Nketiah à l'OM, tout pourrait s'accélérer

Selon les récentes informations de Sébastien Vidal, que ce soit du côté d'Arsenal ou de l'OM, on veut boucler le deal au plus vite. « Arsenal souhaite conclure rapidement le transfert d’Eddie Nketiah à Marseille. Le joueur aussi. L’attaquant de 25 ans accepte une réduction de salaire pour faciliter son départ, espérant relancer sa carrière avec un temps de jeu régulier en Ligue 1 », souligne notamment le journaliste, qui devrait rassurer pas mal de fans et observateurs phocéens. A noter qu'en plus de Nketiah, priorité de l'OM depuis maintenant quelques semaines, la direction marseillaise veut aussi boucler une autre arrivée. Les profils d'Elye Wahi et Youssoufa Moukoko sont annoncés dans les petits papiers de Pablo Longoria. Des dossiers XXL qui ne sont pas simples à finaliser, même s'ils ont de quoi en charmer plus d'un sur les futures ambitions de l'OM avec des joueurs déterminés à rejoindre la Canebière.