Nice-OM : Les supporters marseillais interdits de déplacement

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le hasard du tirage au sort fait que Nice recevra l'OM mercredi à l'Allianz Riveria en Coupe de France. Dimitri Payet et ses coéquipiers n'auront pas le soutien de leurs supporters.

Depuis août 2021, et les graves incidents du match de Ligue 1 entre Nice et Marseille, l’ambiance est explosive entre supporters des deux clubs. Alors, le fait que le Gym tire l’OM en quart de finale de la Coupe de France a contraint la Préfecture des Alpes-Maritimes à prendre un arrêté interdisant le déplacement des fans marseillais mercredi soir pour ces retrouvailles. « La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ainsi que l'accès au stade Allianz à Nice, sont interdits du mercredi 9 février 2022 17h00 au jeudi 10 février 2022 à 01h00 », indique l’autorité régionale à 48 heures de cette rencontre très attendue. De son côté, l'OGC Nice a indiqué que plus de 30.000 places avaient déjà été vendues pour ce match de Coupe de France.