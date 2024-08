Neal Maupay signe officiellement à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un long communiqué publié ce vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature de Neal Maupay. L’avant-centre de 28 ans est prêté avec une option d’achat obligatoire estimée à 4 ME par Everton.

A la recherche d’un avant-centre pour combler l’absence longue durée de Faris Moumbagna, gravement blessé, l’Olympique de Marseille a trouvé son bonheur. Arrivé jeudi soir en terres phocéennes, Neal Maupay s’est officiellement engagé en faveur de l’OM. L’ancien attaquant de Nice et de Brighton est prêté avec une option d’achat obligatoire par Everton.

« A l’été 2017, Neal Maupay découvre ainsi les joutes du football anglais en s’engageant en faveur du Brentford FC, dans la banlieue londonienne. Avec les Bees, l’attaquant démontre l’étendue de son talent en Championship « piquant » à 41 reprises et offrant 14 passes décisives en 95 rencontres. Sa qualité technique et ses statistiques lui ouvrent en 2019 les portes de la Premier League qu'il ne va plus quitter et au sein de laquelle il défend les couleurs de Brighton and Hove Albion puis celles d'Everton FC, pendant deux saisons, à partir de 2022. Après une dernière saison pleine sous forme de prêt au cours de laquelle il apporte toute son expérience au Brentford FC, il affiche désormais un total de 160 matches disputés dans l’élite du football anglais » peut-on lire dans le communiqué de l’Olympique de Marseille, qui devrait pouvoir compter sur son nouveau n°32 pour le déplacement à Toulouse samedi soir.