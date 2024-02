Mourinho à l'OM, son nom est cité en direct

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Gennaro Gattuso a beau être confirmé dans ses fonctions, l'Olympique de Marseille pourrait bien changer d'entraîneur l'été prochain. Le nom de José Mourinho, désormais libre, est évoqué.

Malgré des résultats largement en deçà de leurs attentes, les dirigeants de l'OM ne veulent visiblement pas tout casser une nouvelle fois en cours de saison. Pourtant, au rythme actuel, le club phocéen risque de rapidement perdre tout espoir d'une qualification pour la prochaine ligue des champions et ce serait une catastrophe pour le club de Pablo Longoria. L'hypothèse d'un départ de Gennaro Gattuso n'étant pas à l'ordre du jour actuellement, c'est du moins ce qu'a confirmé L'Equipe dimanche, les responsables marseillais peuvent cependant déjà penser à l'avenir et à un probablement changement d'entraîneur, le technicien italien ayant tout de même affiché de cruelles limites dans son coaching. Et c'est dans ce contexte, que le nom de José Mourinho est sorti.

Mourinho à l'OM, l'idée qui peut tout changer

Officiel : José Mourinho viré par l'AS Roma https://t.co/We6dw2ec6o — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2024

Licencié par l'AS Rome, le Special One est forcément un nom qui claque et même si ces dernières années, il a connu quelques gros passages à vide, que ce soit à Tottenham et à Rome, l'entraîneur portugais a aussi prouvé que sur une saison, la première, il était capable de booster un vestiaire. Si le nom de José Mourinho est cité pour remplacer Thomas Tuchel au Bayern Munich, on dit même que le Mou apprend déjà la langue allemande, du côté bavarois la signature d'un tel personnage est totalement inenvisageable. Alors, Gilbert Brisbois a évoqué lors de C'était pas dans l'After la venue possible de José Mourinho à l'Olympique de Marseille. « Je vous avoue que l’éventualité de Mourinho à l’OM ça ouvre la perspective de débats intéressants. Je dis ça comme ça…. », a lancé le journaliste, histoire d'échauffer les réseaux sociaux. Et cela a fonctionné, car de nombreux supporters marseillais pensent qu'effectivement Pablo Longoria aurait une excellente idée en faisant venir le Special One afin de secouer un effectif qui a visiblement du mal à supporter l'autorité.