OM ‍: Viré ou pas, la décision est prise pour Gattuso

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le match nul concédé par l'OM vendredi soir face à une faible équipe de Metz laisse le club phocéen dans une triste position au classement de Ligue 1. Gennaro Gattuso est au coeur de la tempête.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après la fin du match Marseille-Metz pour voir les supporters phocéens s'agiter. Car si l'effectif de l'OM est vivement critiqué, le bilan de Gennaro Gattuso sur le banc n'est pas fameux du tout, le technicien italien n'ayant pas encore vu son équipe gagner en 2024. Alors, du côté de Marseille, il n'en faut pas plus pour que la tête de Gattuso soit réclamée. Les fans provençaux n'étant pas plus patients que leurs homologues des autres équipes de Ligue 1. Seulement, pour Pablo Longoria, qui a déjà changé de coach une fois par saison, et même deux fois en 2023-2024 puisque Marcelino a débuté le championnat avant de démissionner, virer l'ancien joueur pourrait être l'aveu d'un nouvel échec. Et le président de l'OM n'a pas besoin de cela cette année.

Gattuso sait qu'il a un atout majeur à l'OM

Gennaro Gattuso avait réussi à insuffler une énergie positive à ce groupe il y a quelques mois.



Aujourd'hui on a l'impression que le discours ne passe plus. pic.twitter.com/Tw7BHDVJsK — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 9, 2024

Gennaro Gattuso a beau ne pas avoir les résultats escomptés par l'Olympique de Marseille, le choix de Pablo Longoria est d'ores et déjà fait. Dans L'Equipe, Mathieu Grégoire est très clair, quoi qu'il arrive, l'entraîneur italien ne sautera pas dans les semaines qui viennent. « Du côté de la direction, qui a déjà vu un coach partir cette saison et a confiance dans le Calabrais, un limogeage est exclu », précise notre confrère, qui suit l'actualité de l'OM au quotidien. Le technicien de 46 ans peut donc dormir tranquille jusqu'en juin prochain, il sera ensuite largement temps de parler de l'avenir. Il est cependant clair qu'à ce rythme, il est peu probable que Gattuso aille beaucoup plus loin que cette saison.