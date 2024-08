Moukoko à l'OM, Dortmund scandalisé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite accueillir Youssoufa Moukoko en plus d’un autre attaquant, mais la première offre du club marseillais pour l’international allemand a été jugée « ridicule » par le Borussia Dortmund.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille dispose d’un accord avec le jeune attaquant allemand du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Une information révélée par Fabrizio Romano le week-end dernier, mais qui ne menace pas pour autant le dossier Eddie Nketiah puisque les deux transferts sont indépendants selon le journaliste italien. L’OM souhaite bel et bien recruter les deux attaquants lors de ce mercato estival, et les négociations semblaient en excellente voie pour Youssoufa Moukoko grâce à l’accord rapidement trouvé avec le joueur. Mais le Borussia Dortmund n’est pas si facile en négociations et Pablo Longoria est en train de l’apprendre à ses dépens.

Moukoko arrive à l’OM, un dernier point à régler https://t.co/Q8V69huCBd — Foot01.com (@Foot01_com) August 4, 2024

A en croire les informations de Bild, le BVB a refusé une première offre de l’Olympique de Marseille jugée « ridicule » par la direction du club allemand. Le montant de cette proposition n’a pas été révélée, mais il est visiblement très loin des attentes du BVB. Le club jaune et noir est pourtant ouvert au départ de son attaquant car il souhaite profiter de ce départ pour ensuite investir sur Maximilian Beier. Mais le transfert du n°18 de Dortmund ne se fera pas à n’importe quel prix. Selon les informations de Bild, le finaliste de l’édition 2024 de la Ligue des Champions attend entre 15 et 20 ME pour le transfert de Youssoufa Moukoko, et n’a pas fermé la porte à l’idée d’un prêt avec option d’achat.

La première offre de l'OM a été refusée

Les conditions du Borussia Dortmund ne semblent donc pas inatteignables pour l’OM et on peut penser que la première offre marseillaise était relativement basse pour qu'elle mette ainsi le Borussia Dortmund en colère. Les discussions sont plus lentes que prévu et il est maintenant difficile de croire que Youssoufa Moukoko sera Marseillais dans les temps pour disputer la première journée de Ligue 1 face à Brest dans une semaine. A date, Roberto De Zerbi n’a toujours pas reçu de renfort tant attendu au poste d'avant-centre puisque les deux seules recrues offensives de l’OM sont Valentin Carboni et Mason Greenwood, recrutés pour occuper respectivement les rôles de n°10 et d’ailier droit.