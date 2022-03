Monaco n'a pas peur de l'OM, il a une meilleure équipe !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, Monaco joue un match très important pour le podium et la course à l'Europe sur la pelouse du Vélodrome. Avant l'OM, l'ASM a connu une grosse désillusion en coupe de France à Nantes. Mais, pas de quoi faire vaciller les hommes de Philippe Clément.

Un parfum de coupe d'Europe soufflera sur le Vélodrome dimanche soir. L'OM reçoit en effet l'un de ses vieux rivaux sur le plan national et régional, l'AS Monaco. Entre ces deux clubs encore engagés sur la scène continentale, c'est bien la saison prochaine qui sera en jeu et les places européennes du prochain exercice. Monaco, dixième, a besoin de points pour revenir sur le podium ou au moins les accessits. Surtout que l'ASM a grillé un joker mercredi en étant éliminé de la coupe de France en demi-finale par le FC Nantes. La victoire est presque obligatoire face à l'OM, deuxième avant ce week-end.

Monaco confiant sur ses forces avant de retrouver l'OM

Un succès loin d'être acquis car l'ASM n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches en Ligue 1 et, lors du match aller, l'OM avait fait forte impression avec un succès 2-0 sur le Rocher. Monaco n'a pas forcément les faveurs des pronostics et on pourrait même voir les Monégasques en crise de confiance. Mais, que ce soit l'entraîneur Philippe Clément ou son joueur néerlandais Myron Boadu, l'ambition est claire avant de venir à Marseille.

« Nous savons que nous pouvons gagner. Nous pouvons rivaliser avec l’OM. Quand je regarde dans le vestiaire les joueurs autour de moi, je vois beaucoup de qualités. Il y a de nombreux internationaux et de joueurs qui peuvent l’être, donc je ne pense pas que Marseille nous soit supérieur. Nous avons simplement manqué d’un peu de chance lors des dernières rencontres », a indiqué Boadu en conférence de presse d'avant-match. L'analyse est plus mesurée pour son coach mais il est quand même sur la même ligne que son joueur. « Je sens l’envie de mon équipe de retourner la chance de notre côté et je crois en nos forces pour contrer cette équipe », analyse t-il. Monaco assume ses ambitions mais devra rester attentif à ne pas sous-estimer son adversaire et surtout la ferveur du stade Vélodrome dans laquelle les Monégasques seront en situation d'inconfort pendant 90 minutes.