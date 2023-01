Moffi à l'OM ça brûle, un ultime obstacle à franchir

Dans : OM.

L’OM est tout proche de parvenir à un accord total pour la venue au mercato d’hiver de l’attaquant lorientais Terem Moffi.

Deux semaines après le transfert de Ruslan Malinovskyi, recruté en provenance de l’Atalanta Bergame pour 10 millions d’euros, l’Olympique de Marseille est en passe de conclure un second transfert d’envergure pour renforcer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor. En effet, un accord total est poche d’être trouvé pour la venue de Terem Moffi à Marseille. Depuis plusieurs heures, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé est la priorité de Pablo Longoria dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. La concurrence de Nice a ralenti l’OM dans ce dossier, mais le club azuréen est finalement plus proche de boucler la venue de Youssef En-Nesyri, ce qui a fait les affaires de Marseille. Cela a permis à l’OM d’avancer plus sereinement dans le dossier Terem Moffi et de trouver un accord avec Lorient, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Accord entre l'OM et Lorient pour Terem Moffi

🚨Info: Moffi 🇳🇬💫



▫️Accord Lorient - OM pour Moffi (incluant Dieng).



▫️Accord agent de Moffi - OM. Manque le OUI du joueur !



▫️Mais... Everton est entré dans la danse et tente de détourner l'accord Dieng - Lorient.



▫️Dieng est tenté par la PL.



Plus d'infos sur @footmercato pic.twitter.com/bUc0qVabKU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 24, 2023

A en croire les informations de Foot Mercato, le FC Lorient et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord total pour le transfert de Terem Moffi, incluant Bamba Dieng. L’attaquant de l’OM, dézingué par Igor Tudor après le match nul de Marseille contre Rennes vendredi soir en Coupe de France, est donc bien parti pour faire le chemin inverse. L’agent de Terem Moffi a trouvé un terrain d'entente avec Marseille et il ne manque plus que le "OK" du Nigérian pour rejoindre Marseille. En ce qui concerne Bamba Dieng, il dispose d’un accord de longue date avec Lorient… mais la Premier League pourrait venir chambouler le dossier et constitue -encore- le dernier obstacle dans ce dossier. Alors que les planètes étaient proches de s’aligner, Everton a fait son apparition dans ce deal et aimerait détourner le deal entre Bamba Dieng et le FC Lorient pour tenter de recruter l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Bien que d’accord sur le principe pour rejoindre Lorient, Dieng n’est pas insensible à l’intérêt de la Premier League et cet intérêt réciproque entre le Sénégalais et les Toffees pourrait retarder la venue de Moffi à Marseille. Autant dire que tout n’est pas encore réglé à 100 %, même si les positions de tout le monde se sont considérablement rapprochées et laissent désormais penser que Terem Moffi sera Marseillais d’ici la fin du mercato.