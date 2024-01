L'OM signe un miracle à plus de 5 ME au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien accélérer le mouvement en cette fin de mercato hivernal. Du côté des départs, Luis Henrique pourrait avoir trouvé son bonheur.

Rien ne va à l'OM en ce début d'année 2024. Les hommes de Gennaro Gattuso ont été éliminés de la Coupe de France ce dimanche soir par le Stade Rennais. L'Italien est menacé mais veut tout donner pour tenter d'inverser la tendance. L'ancien du Milan veut des renforts de qualité en cette fin de marché des transferts hivernal. Mais avant de faire d'autres recrues en attaque, les Phocéens veulent surtout dégraisser. Parmi les joueurs indésirables : Luis Henrique. Revenu récemment de Botafogo, le Brésilien n'entre pas dans les plans de l'OM. Heureusement pour lui, son pays natal l'aime beaucoup.

Luis Henrique, un deal qui arrange tout le monde

Selon les informations de Santi Aouna, Luis Henrique n'est plus très loin de s'engager avec l'Atlético Mineiro. Le journaliste a notamment indiqué dans un post sur X ces dernières heures : « L'Atlético Mineiro a formulé une nouvelle offre officielle de transfert pour Luis Henrique : 5M€ + 500k€ de bonus + un intéressement de 25% sur la plus value d'un éventuel transfert. Les positions se rapprochent ». Un deal presque conclu qui pourra permettre à toutes les parties concernées de passer à autre chose. L'OM veut boucler d'autres venues d'ici la fin du mois de janvier. On parle d'un accord proche avec Nantes pour Quentin Merlin. Recruté en 2020 pour une somme estimée à 12 millions d'euros, Luis Henrique n'aura jamais su s'imposer à Marseille. L'OM devrait donc s'en sortir en limitant la casse mais ce nouveau pari perdu par Pablo Longoria ne jouera pas en sa faveur, alors que la cote du président espagnol commence à être mise à mal.