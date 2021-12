Milik nouveau boulet de l’OM, le débat s’enflamme

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Peu en réussite ces dernières semaines, Arkadiusz Milik était remplaçant à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de Nantes.

Sans l’avant-centre polonais et avec le repositionnement de Dimitri Payet en pointe, l’Olympique de Marseille a livré sa meilleure copie depuis un mois. Jorge Sampaoli a finalement ressorti la recette du début de saison, lorsque Milik était absent, et force est de constater qu’elle fonctionne à merveille. Et pour cause, les décrochements incessants de Dimitri Payet et les projections vers l’avant de Mattéo Guendouzi et de Gerson ont rendu fous les défenseurs nantais, à commencer par Nicolas Pallois, exclu dès la demi-heure de jeu pour deux fautes sur Amine Harit. Cela signifie-t-il finalement que l’Olympique de Marseille est meilleur sans son redoutable buteur polonais ? Le débat a été lancé après la victoire phocéenne à Nantes sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

Résumons. Nantes a 10. On joue mieux sans Milik.Harit très bon électron libre. Gerson en faux 9 incroyable. Payet c’est comme dhab. On est à Nantes et interdit de déplacement mais on lance un aux Armes et les nantais se font sifflés. Bref c’est l’OM. Et c’est pour ça qu’on l’aime — 𝕁𝕠 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒 ⭐️⚪️Ⓜ️ (@Jo_Massilia13_2) December 1, 2021

Etienne Moatti fait partie des observateurs qui estiment qu’il serait bien imprudent d’enterrer un joueur du calibre d’Arkadiusz Milik, dont l’entrée n’a pas été vilaine face à Nantes avec quelques remises bien senties notamment pour Guendouzi et pour Gueye. « Est-ce que Marseille ne joue finalement pas mieux sans Milik ? La question peut se poser même si je trouve que l’on est un peu sévère avec lui. On a le sentiment que Marseille joue mieux sans lui mais Milik va revenir. On n’a pas encore le Milik qui a retrouvé tous ses moyens physiques, son sens du but, sa finesse devant le but. Je pense qu’il va automatiquement revenir à un niveau qui fait qu’ils auront besoin de lui. C’est quand même un avant-centre qui peut super bien combiner avec Payet » a lancé le journaliste de La Chaîne L’Equipe.

Domenech se pose des questions sur Milik

Son confrère Raymond Domenech n’est pas totalement sur la même ligne. Si l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France ne remet pas en cause le talent de Milik, il estime que le Polonais n’est pas adapté au système de Sampaoli et que par conséquent, l’OM est meilleur sans l’ancien Napolitain. « Milik a des caractéristiques qui ne ressemblent pas au style de jeu de Sampaoli car on lui demande de bouger, d’aller parfois dans d’autres positions et de ne pas rester axial. L’OM a brillé car Payet a beaucoup bougé, cela créé des espaces pour Gerson, pour Kamara, pour Guendouzi. Il y a un vrai mouvement mais je suis tout de même d’accord pour dire que Milik est un vrai avant-centre qui a des qualités. Contre Troyes, il a quand même deux grosses occasions sorties par le gardien. Mais dans ce jeu-là de Sampaoli, il est plutôt un frein qu’un plus » a glissé Raymond Domenech.

Gerson qui monte en 9 ça fonctionne mieux que Milik comment dormir après ça, Sampaoli doit s’en arracher le crâne — Arrow (@Zinedine_Payet) December 1, 2021

Après la victoire probante de Marseille à Nantes mercredi soir, Jorge Sampaoli n’a pas échappé aux questions sur l’absence de Milik au coup d’envoi. L’Argentin a ainsi justifié le choix d’aligner Dimitri Payet plutôt que le Polonais au poste d’avant-centre contre les Canaris. « D'avoir un joueur comme ça, un dix qui joue plus haut, ça nous permet d'avoir une supériorité au milieu de terrain, d'avoir beaucoup de volumes de jeu. On a défendu tout le temps avec le ballon, c'est ce qu'on recherchait face au jeu de transitions rapides de Nantes. On a réussi à avoir plusieurs occasions. On aurait pu gagner par plus de buts d'écart » a-t-il analysé. Reste maintenant à voir si Jorge Sampaoli, enchanté par la performance de l’OM contre Nantes avec Payet en numéro neuf et donc sans Milik, se privera de nouveau du buteur polonais samedi à 17 heures contre Brest au Vélodrome.