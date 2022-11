Milik ne remettra plus les pieds à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté à la Juventus Turin pour une saison, Arkadiusz Milik ne devrait pas revenir à l’Olympique de Marseille l’été prochain. La Vieille Dame, satisfaite des performances de l’attaquant polonais, envisage de payer le montant de l’option d’achat pour conclure son transfert définitif.

Dans une équipe parfois en panne d’efficacité en première partie de saison, Arkadiusz Milik aurait pu rendre service à l’Olympique de Marseille. L’attaquant prêté à la Juventus Turin a confirmé ses qualités à la finition avec six buts inscrits en 17 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances et ses statistiques suffisent au bonheur de la Vieille Dame qui ne compte pas rendre le Polonais l’été prochain. En effet, le quotidien Tuttosport affirme que les Bianconeri souhaitent lever l’option d’achat.

L’ancien joueur du Napoli serait donc transféré définitivement à la Juventus Turin pour sept millions d’euros, sans compter les deux millions d’euros de bonus. Il s’agirait d’une excellente nouvelle pour Pablo Longoria. Pendant que l’Olympiakos et Botafogo refusent de conserver Konrad de la Fuente et Luis Henrique, le président de l’Olympique de Marseille peut au moins se réjouir de cette vente annoncée. L’opération ferait du bien aux finances du vice-champion de France. D’autant que Pablo Longoria n’a pas l’intention de réintégrer un attaquant incompatible avec la philosophie de l’entraîneur Igor Tudor.

L'OM ne veut plus de Milik

« Tu préfères avoir des joueurs de niveau ou des joueurs adaptables dans ton équipe ? Si tu as les deux, c'est magique, confiait le président marseillais la semaine dernière. On considérait que Milik est un joueur de très haut niveau mais qui n'est pas adapté à notre style de jeu. Peut-être qu'on se trompe. Mais on doit faire des choix. Les joueurs avec les plus gros salaires doivent être les joueurs les plus importants. » Poussé vers la sortie cet été, Arkadiusz Milik ne sera pas regretté à l’Olympique de Marseille.