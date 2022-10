Milik, la boulette de Longoria qui fait pleurer l’OM

Dans : OM.

Dans le dur avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs, l’OM doit rebondir contre Strasbourg en Ligue 1 et face à Tottenham en Ligue des Champions.

Après un début de saison en boulet de canon, l’Olympique de Marseille est dans le doute. La défaite à domicile contre Ajaccio a eu de lourdes conséquences car ce qui ressemblait à un accident marquait en réalité un lent déclin pour l’OM qui s’est ensuite incliné contre le PSG, Lens et Francfort. A la veille du déplacement à Strasbourg en Ligue 1, l’équipe d’Igor Tudor est dans l’obligation de gagner pour caresser l’espoir de remonter sur le podium. Après ce déplacement en Alsace, les coéquipiers d’Alexis Sanchez joueront leur « finale » de Ligue des Champions contre Tottenham. En cas de succès face aux Spurs, les Olympiens seront qualifiés pour les 8es de finale, peu importe le score entre Francfort et le Sporting Portugal dans l’autre match du groupe.

Le départ de Milik laisse des regrets à l'OM

Mais pour espérer deux victoires en quatre jours, l’Olympique de Marseille va devoir améliorer son efficacité offensive, ce qui lui fait cruellement défaut depuis quelques matchs. Alexis Sanchez est trop isolé et l’OM semble trop dépendant des exploits individuels d’Amine Harit en soutien de l’international chilien. Une situation qui fait regretter le départ d’un certain Arkadiusz Milik, qui cartonne à la Juventus Turin malgré les difficultés de la Vieille Dame. « Il ne faut pas s'attendre cependant à une révolution en attaque de la part de Tudor, aux principes très ancrés. Alexis Sanchez est indispensable en pointe, alors les autres options ne sont pas légion, puisque Dieng n'est pas qualifié et que Suarez n'a pas montré qu'il avait le niveau dans ces grands matches. Une situation qui fait regretter le départ de Milik cet été » souligne le quotidien national, pour qui il aurait sans doute été magnifique de voir Alexis Sanchez en soutien d’Arkadiusz Milik, qui a été prêté avec option d’achat par Pablo Longoria à la Juventus Turin cet été. Un départ qui laisse des regrets bien que l’OM ait un effectif compétitif avec des joueurs capables de se sublimer pour renverser Tottenham et ainsi se qualifier en 8es de finale de la Ligue des Champions.