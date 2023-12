Milan AC, Benfica, l’OM n’est pas chaud du tout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Déjà qualifié, l'OM joue pourtant un match capital à Brighton. Si la première place n'est pas conservée après ce match en Angleterre, les Marseillais s'exposent à une double sanction et un futur adversaire coriace.

Ce jeudi à 21h00, l’OM va boucler la semaine des clubs français en Coupe d’Europe, avec l’ambition de ne pas perdre à Brighton. Même si Gennaro Gattuso a fait savoir qu’il ne jouerait pas le 0-0, ce qui est selon lui la meilleure façon de perdre un match, les Marseillais ne se rueront pas à l’assaut du but de Brighton. Après des débuts compliquées en Europe avec l’élimination face au Panathinaïkos puis deux nuls contre l’Ajax et Brighton, la machine s’est emballée avec trois victoires consécutives face à l’AEK Athènes puis le retour contre le club d’Amsterdam. Tout n’a pas toujours été maitrisé, mais avec un point d’avance sur les Anglais, l’idée n’est surtout pas de tout gâcher.

« Clairement, on pense au fait qu’un nul nous suffit pour rester en tête. Dans l’équipe, tout le monde croit que l’on peut décrocher un résultat positif afin de se qualifier et de terminer premiers de ce groupe », a souligné la doublure à droite Amir Murillo, qui va avoir du temps de jeu avec le turnover prévu et la suspension de Jonathan Clauss.

Des gros bras en cas de défaite à Brighton ?

𝙊𝙉𝙀 𝙇𝘼𝙎𝙏 𝙍𝙐𝙉 🎢 🎟️



Dernier rendez-vous de cette phase de poules d’@EuropaLeague ⚡️

Nos Olympiens défient Brighton sur 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗷𝗲𝘂 avec un seul 𝘱𝘳𝘪𝘻𝘦 à la clé : la 𝟭𝗲̀𝗿𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 du groupe 🥇 #BHAFCOM #UEL pic.twitter.com/K5aWYdBDlY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 14, 2023

L’idée est donc de garder cette première place, même si l’OM est déjà qualifié. Car cette position de leader n’est pas anecdotique. Elle permet d’éviter un barrage dans un 16e de finale d’Europa League contre un club relégué de Ligue des Champions avec sa troisième place de poule. Et cela peut offrir des adversaires de bon calibre avec Donetsk, qui a tout de même battu le Barça, le Benfica Lisbonne, le Feyenoord ou bien sûr le Milan AC. Des gros bras dans un tour que l’OM peut se permettre de sauter pour se retrouver en 1/8e de finale, ce qui évitera de la fatigue et une déconvenue éventuelle pour un groupe qui aura forcément souffert en janvier et février avec la Coupe d’Afrique des Nations qui aura tiré sur la corde. Autant dire que le match de ce jeudi soir contre les Seagulls aura tout de même son importance.