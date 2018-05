Mercato : Toujours à l’OL, Nkoulou tente de faire un sale coup à l’OM

Dans : OM, Mercato, OL, Serie A.

Toujours sous contrat avec l’Olympique Lyonnais officiellement, puisqu’aucun des deux clubs n’a annoncé sa levée d’option d’achat, Nicolas Nkoulou a fait savoir aux fans du Torino qu’il serait encore présent au sein du club turinois la saison prochaine.

Une suite logique tant le défenseur central a réalisé une saison convaincante avec le club italien, et possède une option d’achat à 3,5 ME largement atteignable. La preuve ultime, c’est que le Camerounais œuvre déjà en coulisses pour renforcer l’équipe du Torino la saison prochaine. En effet, Tuttosport annonce que celui qui a été joueur de l’OM pendant cinq saisons a contacté Bouna Sarr en toute discrétion pour lui faire part du vif intérêt du Toro à son égard.

Non européen, le club piémontais va devoir sortir de très bons arguments pour convaincre l’ancien messin de venir, mais une proposition à hauteur de 10 ME serait déjà en préparation pour convaincre les Provençaux. Pas certain que cela suffise alors que l’OM s’est trouvé la paire parfaite de latéraux à droite, malgré les efforts du « recruteur » Nicolas Nkoulou. Autant dire que les dirigeants marseillais vont tout de même devoir bichonner Bouna Sarr cet été, pour pas qu'il soit trop tenté par les beaux discours des clubs européens désireux de le recruter, ce qui serait tout de même un petit coup dur pour l'OM.