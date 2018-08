Mercato : Rongier ouvre en grand la porte à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Titulaire et capitaine du FC Nantes ce samedi après-midi, Valentin Rongier était évidemment déçu de la très nette défaite de son équipe face à Monaco (1-3). Mais le joueur nantais ne s'est pas défilé lorsque la question de son avenir à Nantes a été évoquée. Sans détour, Valentin Rongier a reconnu que son départ d'ici la fin du mercato était très possible et qu'une signature à l'Olympique de Marseille est franchement envisageable.

« Je suis pour l'instant à Nantes, mais le mercato n'est pas terminé et, à 24 ans, s'il y a un projet hyper emballant, j'y réfléchirai. L’intérêt de l’Olympique de Marseille ? L’OM est un très bon club, structuré et qui joue l'Europe...», a reconnu le capitaine nantais, lequel a encore quatre ans de contrat avec son club. De quoi forcément susciter un appétit féroce de Waldemar Kita s'il devait laisser partir Valentin Rongier d'ici le 31 août prochain. L'Olympique de Marseille sait à quoi s'en tenir, car si le joueur est convaincu, il faudra en faire de même avec le président nantais qui aura les dents longues.