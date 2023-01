Mercato OM : Aston Villa a décidé de pourrir Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après avoir enregistré l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, l'OM ne compte pas se restreindre durant ce mercato hivernal. Les Phocéens ciblent toujours un autre renfort offensif qui est l'un des chouchous de Pablo Longoria.

Troisièmes de la Ligue 1, les Marseillais s'offrent le droit de rêver après une sixième victoire consécutive. Les hommes d'Igor Tudor ne sont qu'à 5 points du PSG et poursuivent leur objectif de qualification en Ligue des Champions. Une qualification en bonne voie et qui pourrait être facilitée avec quelques renforts. Marseille souhaite toujours se renforcer avec des attaquants. Après Ruslan Malinovskyi, l'OM suit de près Gerard Delofeu. L'international espagnol (4 sélections) rayonne avec l'Udinese cette saison. Le joueur de 28 ans plaît particulièrement à Pablo Longoria qui est conscient des qualités de l'ancien prodige du FC Barcelone et qui tente de le recruter depuis longtemps. Si l'OM ne cache pas son intérêt pour le natif de Riudarenes, les dirigeants phocéens devront se montrer persuasifs car un club de Premier League a l'ambition de faire revenir Delofeu dans le championnat anglais.

Aston Villa fait encore de l'ombre à l'OM

Selon les informations de TuttoMercatoWeb, Aston Villa est un concurrent à l'OM dans le dossier de Delofeu. Les Villans qui veulent déjà recruter Mattéo Guendouzi, sont prêts à faire un nouveau mauvais coup aux Marseillais. Unai Emery a fait de l'attaquant espagnol, sa priorité du mercato hivernal. L'ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal connaît bien Delofeu puisqu'ils ont travaillé ensemble lors de la saison 2014/2015 au FC Séville. Point bonus pour Aston Villa, l'attaquant des Friulani s'est déjà adapté à la Premier League. L'ancien joueur d'Everton et de Watford a disputé 127 matchs dans le championnat anglais pour 19 buts et 21 passes décisives. Reste à savoir si l'OM et Pablo Longoria vont parvenir à convaincre le numéro 10 espagnol de rejoindre la cité phocéenne. Aston Villa est bien décidé à plomber le mercato olympien et le rêve de Longoria.