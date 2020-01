Mercato : Kadewere à Marseille, nouvelle guerre avec Lyon !

Dans : OM.

L'OM et l'OL sont souvent cités conjointement au mercato. Et c'est encore le cas concernant la possible arrivée du prodige havrais, Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2.

Au classement des buteurs de Ligue 2, il y a Tino Kadewere et les autres. Avec 17 buts marqués en 19 matches, l’attaquant de 24 ans du Havre fait déjà saliver de nombreux clubs européens…et français. Et le Daily Mail affirme en effet qu’outre Southampton et Bournemouth, qui lorgnent déjà sur l’attaquant du club doyen, du côté de la Ligue 1 l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont prêts à rivaliser pour essayer de convaincre le HAC de lui céder son buteur vedette et Tino Kadewere de signer à l’OM ou l’OL.

12ME pour Kadewere ?

Malgré ses performances cette saison en L2, Tino Kadewere a une valeur encore raisonnable, à savoir 2ME selon Transfermarkt, même s’il est encore lié jusqu’en 2022 avec la formation normande. Mais pour le quotidien anglais, il faudra lâcher au moins 12ME pour s’offrir Tino Kadewere, le Celtic ayant récemment tenté une offre restée sans réponse. Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ont donc tout intérêt à rapidement se mettre en action s’ils veulent réellement s’offrir le dynamiteur havrais qui ne devrait pas s'éterniser en Ligue 2.