Mercato : Deux clubs de L1, dont l'OM, foncent sur Gameiro

Dans : OM, LOSC, Mercato, Liga.

Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Kevin Gameiro n’est plus que l’ombre de lui-même à l’Atlético Madrid en 2017-2018. Il faut dire que l’international français (13 sélections) ne semble plus avoir la confiance de Diego Simeone puisqu’il n’a été titularisé qu’à trois reprises en championnat depuis le début de l’exercice en cours. De quoi sérieusement envisager un départ au mercato d’hiver, d’autant que les prétendants ne manquent pas…

Gameiro favorable à un départ

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain ne serait pas contre un prêt voire un transfert en janvier. Et deux écuries françaises seraient sur les rangs : le LOSC et l’Olympique de Marseille. Devant les difficultés actuelles de Kostas Mitroglou et de Valère Germain, le club olympien verrait d’un bon œil l’arrivée du n°21 de l’Atlético. Reste à savoir quel sera le prix demandé par les dirigeants espagnols, d’autant que la concurrence sera féroce. En Angleterre, trois équipes se sont également renseignés : Everton, Newcastle et Tottenham. En quête de renfort en attaque, la Roma pourrait également s’immiscer dans ce dossier. Bref, la concurrence sera féroce pour Marseille et Lille dans ce dossier. Comme souvent lorsqu’il s’agit d’un buteur international.