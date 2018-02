Mercato : Benevento plutôt que l'OM, Sagna devait « être bourré »

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Entré en jeu en fin de rencontre face à la Roma ce dimanche, Bacary Sagna a pu voir l’étendue du désastre au sein de Benevento.

Le promu italien, malgré un léger redressement ces dernières semaines, est toujours bon dernier de la classe, et vient de se prendre 5-2 face à la Roma. Le club basé à Bénévent a du pain sur la planche, et l’a bien compris en recrutant plusieurs éléments cet hiver, dont l’ancien latéral de Manchester City. Sagna, qui restait sur plus de six mois sans club, a opté pour le défi de la Serie A, ce qui semble même avoir été une surprise pour le président de Benevento. En effet, ce dernier a été interrogé sur le choix de Sagna de rejoindre le promu italien plutôt que l’OM, en supposant que l’intérêt provençal se soit réellement concrétisé.

« Comment j’ai convaincu Sagna ? Peut-être qu’il était bourré à ce moment-là (rire). En fait je lui ai parlé alors qu’il était en vacances à Naples et je pense que je lui ai donné l’envie de revenir en enfance et de poursuivre un rêve. Il n’est là que depuis quelques jours, mais il est déjà un exemple pour tout le monde au club. C’est un grand homme avant d’être un grand footballeur », a confié à Premium Sport un Oreste Vigorito visiblement très fier de son coup, même si cela ne devrait pas changer grand chose à la saison de Benevento, qui possède 14 points de retard sur le maintien.