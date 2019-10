Mercato : 14ME pour Benedetto, 70ME pour Icardi, bingo pour l'OM !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

La Ligue 1 a vu débarquer deux attaquants argentins durant le dernier mercato avec Dario Benedetto et Mauro Icardi. Mais pour Omar da Fonseca, c'est Marseille qui a fait la bonne affaire.

Ce dimanche soir, en plus d’Angel Di Maria et de Leandro Paredes, deux joueurs argentins vont fouler la pelouse du Parc des Princes à l’occasion du match entre le PSG et l’OM. Il s’agit bien évidemment de Mauro Icardi côté parisien et de Dario Benedetto côté marseillais. Grand connaisseur du football argentin, et pour cause, Omar da Fonseca admet que l’Olympique de Marseille a fait une excellente affaire en recrutant Benedetto, ce qui est un peu moins le cas du Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale s’est fait prêter Icardi par l’Inter. Pour le consultant de BeInSports, l’ancien attaquant de Boca Juniors est clairement nettement supérieur à son compatriote du PSG.

« Benedetto peut évoluer dos au but, remiser, déclencher des frappes très soudaines ; sa façon d’attaquer la surface en partant de loin me fait penser à Lisandro Lopez. Pour moi, Benedetto est très largement supérieur à Icardi qui n’est pas très subtil. Icardi, c’est le joueur sans dribble. Il n’a pas le mensonge corps, comme on dit chez nous. Mais il sait se tourner vite, se déplacer, être présent au point de penalty », fait remarquer, dans le JDD, Omar da Fonseca, qui estime donc que les dirigeants marseillais ont eu le nez creux en allant chercher Dario Benedetto à Boca Juniors.