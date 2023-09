Menacé de mort, Pablo Longoria quitte l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le président de l'OM a posé sa démission après la réunion surréaliste de ce lundi soir, emmenant avec lui Marcelino. Il y a le feu comme jamais dans la maison marseillaise.

Pablo Longoria est resté choqué par la réunion de lundi soir où les supporters l’ont houspillé pendant 45 minutes avant de prendre la porte. Le président de l’OM a confié à des médias espagnols, dont Eurosport, qu’il a été menacé de mort et a donc décidé de poser sa démission, estimant que les conditions pour bien travailler n’étaient pas réunies. Une décision prise aussi en collaboration avec son ami et entraineur Marcelino, qui a présenté sa démission ce mardi matin, et qui ne compte absolument pas changer d’avis devant la situation plus que tendue au sein de l’Olympique de Marseille.

McCourt va devoir trancher

El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, va a dimitir como presidente del equipo tras ser amenazado de muerte por los ultras del club, según ha podido saber @Eurosport_ES .



La salida de Marcelino García Toral también llega provocada por la continuidad de… — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 19, 2023

Une véritable claque pour le club provençal, qui va devoir enchainer les matchs importants contre l’Ajax Amsterdam et le Paris SG sans entraineur et sans président si les informations parues ce mardi se confirment. Une Bérézina comme l’OM en a rarement vécu, et qui est imputé aux ultras du club, qui auraient dépassé les bornes lors de cette réunion qui a laissé la direction olympienne sans voix, avait souligné L’Equipe. Désormais, Frank McCourt a la démission de son équipe dirigeante sur son bureau, alors que l’OM est dans une semaine chargée sur le plan sportif.