Officiel : 24 heures plus tard, Rongier signe à l’OM

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

C’est désormais bouclé, Valentin Rongier a signé à l’Olympique de Marseille en tant que joker. Le capitaine de Nantes a fini par voir les deux clubs trouver un accord et il s’est engagé dans la foulée pour cinq saisons à l’OM. Il sera présenté ce mercredi midi à la Commanderie. En attendant les chiffres officiels, le milieu de terrain débarque pour une somme estimée à 13 ME et 2 ME de bonus, avec 50 % sur la plus-value lors de l'éventuelle revente du joueur, une somme plafonnée à 8 ME. Un effort de dernière minute fait donc par l'OM pour boucler cette opération qui aura finalement pu être bouclée 24 heures après le délai prévu.