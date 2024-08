Memphis Depay à l’OM, ça va être un massacre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il est libre, encore jeune à seulement 30 ans, connait la Ligue 1 et possède un caractère bien trempé, Memphis Depay coche toutes les cases pour signer à l’OM, qui a besoin d’un 9.

A la recherche d’un attaquant de pointe, l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes pour trouver son bonheur. Il y a une possibilité qui est à seulement quelques kilomètres de là, puisqu’un joueur libre de renom s’entraine actuellement en solo à Monaco. Il s’agit de Memphis Depay, qui n’a pas été conservé par l’Atlético de Madrid et est donc parti en vacances prolongées après l’Euro 2024. L’attaquant néerlandais se cherche un nouveau projet mais a repris un entrainement personnalisé musclé, comme il aime le faire savoir sur ses réseaux sociaux. L’ancien buteur de l’OL fait partie des joueurs libres très suivis, mais cela ne se concrétise pour le moment pas, à une semaine de la fin du mercato.

Memphis c'est le top pour l'OM

C’est pourtant un joueur sur lequel l’OM pourrait foncer selon Jean-Charles De Bono. L’ancien minot du club provençal devenu consultant depuis, avait interpellé au début du mercato Pablo Longoria sur la nécessité d’aller chercher Elye Wahi. Avec justesse puisque l’ancien lensois avait posé ses valises sur la Canebière quelques mois plus tard. Désormais, De Bono aimerait bien voir l’OM se positionner sur Memphis Depay.

20 de agosto e Memphis Depay ainda está livre no mercado. 🇳🇱



« A choisir aujourd’hui, si on a les moyens, je prends Memphis Depay. Il a de la qualité, il a la gnacque qu’il peut avoir au Vélodrome, ça c’est du gros caractère, de la personnalité offensive et un buteur. Je crois qu’il coûte très cher au niveau du salaire et il attend certainement le bon moment. C’est le top et je fais abstraction au fait qu’il soit Lyonnais. On a connu des joueurs qui venaient du PSG ou de l’OL, s’ils sont bons chez nous et qu’ils s’imprègnent du maillot. Dans l’envie, le caractère et la mentalité, il peut faire un massacre au Vélodrome », a livré le consultant du Football Club de Marseille, persuadé que le mariage peut enflammer le Vélodrome et les supporters étant donné le caractère en acier trempé de Memphis Depay.