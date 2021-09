L1 : Riolo encense l’OM et s’attaque aux rageux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo a été emballé par la prestation aboutie de l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli sur la pelouse de Monaco samedi soir (0-2)

Il faut dire que les coéquipiers de Mattéo Guendouzi ont livré le match parfait pour battre l’ASM. Toujours aussi flamboyant offensivement, l’OM a également été très solide défensivement. Dans cet état de forme, il est clair que Marseille est très difficile à battre, et ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire le contraire. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a couvert l’Olympique de Marseille de louanges, faisant clairement savoir que selon lui, l’équipe de Jorge Sampaoli était la plus séduisante de la Ligue 1 pour le moment.

« Objectivement, ce que propose l’OM, le projet de jeu de Sampaoli depuis qu’il est arrivé, et là maintenant que ça prend forme avec les joueurs qu’il a recrutés, c’est l’équipe la plus agréable à regarder ! On s’éclate quand on regarde l’OM. Quand je regarde cette équipe, je n’ai même pas envie de savoir comment ça joue, je m’en fous. Il y a tout le temps du mouvement, de la générosité, un état d’esprit pour l’instant formidable. On verra bien, mais moi je n’ai pas envie de penser ça, j’ai envie de kiffer. Milik et Payet ne sont pas encore là et ils peuvent encore bonifier cette équipe » a apprécié Daniel Riolo.

L'avertissement de Riolo aux Lyonnais et aux Parisiens

Souvent catalogué comme un journaliste pro-PSG, Daniel Riolo a ensuite évoqué l’avis des supporters de l’OL ou encore de Paris à l’égard de Marseille. Et pour le consultant, n’importe quel amateur de football un minimum objectif est dans l’obligation de reconnaître le jeu magnifique déployé par l’OM. Un bel hommage qui fera plaisir aux supporters phocéens. « On a découvert Dieng samedi. À chaque fois qu’on voit cette équipe jouer, on passe un super moment. C’est la base quand on est passionné par ce jeu, c’est intéressant, c’est du football. Je suis désolé pour les supporters parisiens ou lyonnais qui ne veulent pas l’admettre, mais objectivement c’est indéniable. Il ne faut pas s’enflammer, car ça peut encore tourner. Sampaoli a un groupe étoffé, il va faire tourner. Mais ce n’est que du plaisir que d’envisager ce qui peut se passer avec cet OM » a-t-il conclu. Confirmation attendue en Europe dès jeudi avec un match en Russie face au Lokomotiv Moscou.