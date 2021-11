McCourt vs Arabie Saoudite, Pierre Ménès voit un énorme KO

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le récent rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite a relancé les supputations autour de la vente de l’OM. Pierre Ménès dit pourquoi il ne faut pas y croire.

Le club olympien est toujours la propriété de Frank McCourt et absolument rien ne bouge à ce sujet. Au contraire, l’homme d’affaire américain n’est vraiment pas dans l’attitude de quelqu’un sur le point de vendre l’OM. Il a récemment encore réinjecté de l’argent pour limiter les pertes, a renouvelé l’équipe dirigeante et a donné son feu vert pour un projet sportif plus ambitieux que prévu avec un recrutement conséquent l’été dernier. Et pourtant, le fantasme du rachat du club olympien par des membres de la famille royale saoudienne est revenu au premier plan. Le Royaume du Golfe est en effet parfois annoncé comme désireux de se créer un empire en rachetant plusieurs clubs, et notamment l’Inter Milan en Italie et Marseille en France.

Pas de vente OM, Pierre Ménès s'explique

Sur les réseaux sociaux, c’est toujours chaud sur ce sujet, car certains supporters rêvent de voir leur club avoir enfin les moyens financiers de concurrencer le PSG, qui marche sur la France, mais pas encore sur l’Europe, depuis plus de 10 ans. Ce sera peut-être le cas un jour, mais pour le moment, l’OM n’est pas à vendre, et Pierre Ménès a tenu à le rappeler. Pour le consultant, tout n’a pas forcément un prix, et la fermeté de Frank McCourt le rend capable de repousser toutes les tentatives de rachat, même les plus folles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Si je crois à une vente de l’OM après le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite ? Je ne vois pas le rapport. Je rappelle quand même que malgré les élucubrations de certains, l’OM n’a jamais été à vendre et c’est quand même la base. Si un mec mec arrive chez moi et me dit : « Tiens je te donne 3 millions d’euros pour ta maison », si je ne la vends pas, il peut faire un pont d’or, il ne l’aura pas. Frank McCourt n’a pas envie de vendre le club donc il n’y a pas de rapport, même si clairement c’est plus sympa de vivre à Marseille qu’à Newcastle », a rappelé Pierre Ménès, pour qui Frank McCourt a réellement envie de conserver l’OM coûte que coûte. Même si pour le moment, l’homme d’affaire de Boston n’a pas eu d’offres, en dépit des rumeurs.