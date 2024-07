McCourt et Longoria, c'est le miracle de l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Malgré l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille surprend tout son petit monde en réalisant un mercato XXL. L’OM est en train de bâtir un effectif de haut niveau sous la houlette du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille n’est pas là pour rigoler dans le mercato estival. Le club phocéen a en effet décidé de taper du poing sur la table et espère se rattraper après une saison dernière compliquée. La direction phocéenne s’est attachée les services de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood. Ce n’est pas fini, car l’OM piste plusieurs pour renforcer son attaque et va finaliser l’arrivée du milieu de terrain de Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg. Ce n’est pas tout, car l’OM dégraisse son effectif un maximum. Après le départ de Ndiaye, plusieurs joueurs ont été considérés comme indésirables et doivent se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. Il s’agit de Clauss (qui doit signer à Nice), Ounahi, Lopez, Mbemba, Veretout, Sarr, Garcia ou encore Gigot. Un grand ménage doit ainsi avoir lieu afin d’obtenir des liquidités pour débloquer d’autres dossiers dans le sens des arrivées. Si l’OM est aussi performant en ce mercato estival, c’est qu’il se montre malin.

Les raisons du très bon mercato de l’OM dévoilées

La stratégie de l’OM d’envoyer lourd sur ce mercato est ultra pertinente:



- la concurrence privée de CVC est morte

- pas européens donc pas sujet au squad cost ratio cette saison

- ils ont fait de belles PV comptables + investissent dans des actifs à forte VM même si échec

👍 — David Gluzman (@Menehem02) July 21, 2024

En effet, l’OM peut compter sur l’absence de Coupe d’Europe pour être plus tranquille au niveau du Fair-Play Financier, puisque seules les équipes qualifiées pour une compétition européenne sont concernées par ces mesures, notamment le squad cost ratio qui est une nouvelle mesure mise en place par l’UEFA pour contrôler le coût des effectifs, comme l’explique David Gluzman sur X. L’OM a également réalisé des plus-values sportives avec les départs d’Aubameyang, Ndiaye et celui à venir de Clauss. Si le latéral va être vendu moins cher que son prix d’achat à Lens, l’amortissement de l’argent pour le transfert du joueur sur deux ans ne génère pas de perte d’argent à la direction olympienne. Enfin, la concurrence privée de CVC, le fonds d’investissement luxembourgeois qui a conclu un accord avec la LFP en fin d’année dernière, n’est plus vraiment d’actualité avec la crise actuelle des droits TV. En attendant de voir comment l’OM va performer d’un point de vue sportif, la stratégie économique adoptée par le club semble pertinente et lui permet de se faire une santé financièrement.