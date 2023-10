Mbemba, le chouchou de l’OM est devenu un boulet

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Chouchou des supporters de l’OM depuis son arrivée au club il y a un an, Chancel Mbemba traverse une période très délicate.

Le roc congolais n’est plus aussi solide depuis plusieurs semaines. Fautif sur plusieurs actions à Amsterdam lors du match nul de l’Olympique de Marseille en Europa League, Chancel Mbemba n’a pas livré une prestation inoubliable au Parc des Princes, quatre jours plus tard contre l’armada offensive du Paris Saint-Germain. Samedi soir, le Congolais était titulaire pour la grande première de Gennaro Gattuso à la tête de l’équipe. Aligné au côté de Samuel Gigot, plutôt tranchant, l’ancien joueur de Porto a une nouvelle fois été dans le dur.

Concernant MBemba, vous le savez, cet été je vous disais que le club avait effectivement essayé de s'en séparer.



Curieux de connaître les modalités et si c'était motivé par l'appétit économique et si la manière l'avait tué psychologiquement ou car l'OM a senti le déclin. — MB (@MarwanBelkacem) October 2, 2023

Mis en difficulté par Balogun, Ben Yedder et Akliouche, Chancel Mbemba n’est clairement plus au niveau du début de saison passée sous les ordres d’Igor Tudor. Les supporters de l’OM ont forcément de la peine devant les performances très décevantes de Chancel Mbemba car le défenseur au n°99 est l’un des chouchous du Vélodrome depuis plus d’un an. Dans son édition du jour, La Marseillaise revient sur le déclassement d’un joueur adoré des fans de l’OM mais dont le niveau risque de l’envoyer tout droit sur le banc.

Mbemba accuse sérieusement le coup à l'OM

« Fautif sur le premier but de l’Ajax et sur les trois buts monégasques, à différents niveaux sur chacun d’entre eux, Chancel Mbemba est devenu l’une des cibles privilégiées des supporters marseillais. Très critiques, à juste titre, à son égard. Un an auparavant, sa réputation n’était pas aussi entachée. Au contraire, il était adulé par les Marseillais » rappelle le journal. Les choses ont bien évolué et désormais, une partie des supporters se demande même si le très décrié Leonardo Balerdi ne serait pas plus adapté à la rapiditié des attaquants de Ligue 1. Un homme pourrait également en profiter pour gratter une place : Bamo Meïté, recruté dans les derniers instants du mercato en provenance du FC Lorient et jugé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de Ligue 1.