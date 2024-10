Mbemba de retour dans le groupe pro, l’OM refuse d’être hors-la-loi

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Écarté du groupe de Roberto De Zerbi depuis le début de la préparation estivale, Chancel Mbemba a repris l’entraînement collectif avec l’Olympique de Marseille. Par simple obligation légale.

De cadre à paria, l’aventure de Chancel Mbemba au sein du club phocéen a viré au drame depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Alors qu’il a toujours affiché un bon niveau sous le maillot de l’OM et que Marseille aurait bien eu besoin d’un renfort en défense centrale, après la suspension de Balerdi notamment, l’entraîneur italien n’a jamais fait appel à l’international congolais. Pourtant, ce jeudi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club olympien, les supporters ont pu apercevoir Mbemba de manière furtive lors d’une séance collective. Un premier signe avant une réintégration prochaine ? Pas du tout. Puisque d’après les informations de RMC Sport, l’OM a bien décidé de réintégrer Mbemba dans son groupe, mais juste histoire de respecter la réglementation légale.

Mbemba réintégré, l’OM veut prendre aucun risque

De retour de sélection, où il a été considéré comme apte à jouer par le médecin de sa fédération, le joueur de 30 ans a donc repris l’entraînement comme les autres internationaux ou presque. Car il n’est plus question que Mbemba reporte un jour le maillot marseillais. En septembre, le défenseur avait été mis à pied par ses dirigeants pour avoir zappé deux rendez-vous médicaux pour son genou. Le prolongement d’un été chaotique, durant lequel Mbemba s’était embrouillé avec Ali Zarrak, le bras droit de Medhi Benatia, parce qu’il a refusé de partir durant le mercato. Après avoir saisi la commission juridique de la LFP, sachant que l’OM voulait l’obliger à subir une intervention chirurgicale au genou, Mbemba a donc décidé d’aller jusqu’au bout de son contrat. Et c’est donc pour éviter de prendre le moindre risque avec la législation, d’autant plus après l’affaire Lassana Diarra, que l’OM a réintégré Mbemba à son groupe professionnel.