OM : Villas-Boas prêt à copier Deschamps pour gagner à Marseille ?

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, André Villas-Boas tâtonne tactiquement. La preuve, le Portugais a déjà utilisé quatre systèmes de jeu.

Le 3-5-2, le 4-4-2 en losange, le 4-3-3 et le 4-2-3-1 ont été utilisés par André Villas-Boas, lequel ne parvient pas véritablement à trouver la formule gagnante cette saison avec l’Olympique de Marseille. Certes, le club provençal est virtuellement deuxième de L1 en cas de victoire dans son match en retard face à Lens. Mais le jeu déployé par les coéquipiers de Dimitri Payet laisse à désirer. Et si finalement, la solution aux maux de Marseille était de copier un certain Didier Deschamps, véritable légende vivante sur la Canebière ? L’idée risque d’en faire hurler plus d’un, mais elle est lancée en cette période de trêve internationale par Le Phocéen, qui estime que Villas-Boas dispose d’un effectif parfait pour copier le 4-4-2 hybride de Didier Deschamps.

Face au Portugal samedi soir, le patron des Bleus avait ressorti son système gagnant de la Coupe du monde, avec deux milieux défensifs axiaux (Pogba, Kanté) un ailier droit (Coman) et un joueur plus défensif sur le couloir gauche en la personne d’Adrien Rabiot. « A l'OM, ça donnerait quoi ? Boubacar Kamara en sentinelle, Pape Gueye dans le rôle de Paul Pogba, Michaël Cuisance dans celui de Matuidi (ou Rabiot), Payet en 10, Thauvin à droite, là où il est le plus à l'aise et donc Benedetto devant » note le média marseillais, qui estime que ce dispositif pourrait convenir à tous les joueurs de l’effectif, et aurait le mérite de placer Dimitri Payet et Florian Thauvin dans les meilleures dispositions. « Plus qu'une histoire de schéma, sur lequel le coach de l'OM n'a plus forcément envie de s'exprimer, cela relève avant tout de la complémentarité d'un secteur tout entier » ajoute les spécialistes de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si cette idée a effleuré l’idée d’André Villas-Boas…

L’OM version « 4-4-2 Deschamps » (selon Le Phocéen) : Mandanda – Sakaï, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Kamara, Gueye, Thauvin, Cuisance – Payet, Benedetto.