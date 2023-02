Mbappé et le PSG avantagés, l'OM crie au scandale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le week-end prochain, l'OM recevra le PSG pour un Classique de Ligue 1 on ne peut plus important. Kylian Mbappé aurait dû manquer ce match pour certains supporters phocéens.

L'OM marche sur l'eau depuis le début de l'année 2023. Seul un accroc face à Nice à domicile est venu contrarier les hommes d'Igor Tudor. Dimanche soir prochain, les Phocéens recevront le PSG en Ligue 1. En cas de victoire, l'OM reviendrait à deux points du club de la capitale. Dans le cas contraire, les Olympiens diraient sans doute adieu à leur rêve de titre. Avant cette rencontre, tout est bon pour se déstabiliser. Ce dimanche, le PSG a remporté un match dans la douleur face à Lille. Et pour certains supporters marseillais, Kylian Mbappé aurait dû être expulsé par l'arbitre de la rencontre après un geste non-maitrisé à la 77ème minute sur un Dogue.

Mbappé protégé, les fans de l'OM ragent

Payet a pris rouge pour cette semelle et Mbappe un jaune…

Faut une cohérence de la commission de discipline de la @LFPfr !!#TeamOM #PSGLille #Mbappe pic.twitter.com/DlvTxBsuFq — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) February 19, 2023

Sur Twitter, nombreux ont été les commentaires à parler d'un arbitrage pro-Mbappé. « Payet a pris rouge pour cette semelle et Mbappe un jaune… Faut une cohérence de la commission de discipline de la LFP » ; « Mbappe doit prendre son rouge et ne jamais finir le match. Mais bon », « Pour 99% des joueurs de L1 c'est rouge. Pas d'égalisation, pas de match à Marseille le we prochain. Mais pour Mbappé l'arbitre met juste un jaune », « Pour 99% des joueurs de L1 c'est rouge. Pas d'égalisation, pas de match à Marseille le we prochain. Mais pour Mbappé l'arbitre met juste un jaune » ou encore « A gauche jaune à droite rouge La différence ? Le poid du maillot et du joueur… », pouvait-on voir de la part de fans de l'OM remontés. Pas de chance pour eux, lors de Toulouse-OM, une action similaire de Jordan Veretout n'a pas été sanctionnée d'un carton rouge. Cengiz Under aurait lui aussi pu être renvoyé directement aux vestiaires mais la VAR n'a pas été consultée.