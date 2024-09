Mathys Tel à l'OM, Longoria envoyé en mission

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le Bayern Munich compte prêter Mathys Tel cet hiver afin de lui donner du temps de jeu. L'OM est vivement invité à se pencher sur le cas du jeune attaquant français.

Toujours à l’affût des bons coups, Pablo Longoria réserve-t-il encore des surprises aux supporters de l’OM ? Même chez les plus fadas d’entre eux, il était difficile d’imaginer un tel feu d’artifice au mercato, sans que l’Arabie Saoudite ne soit aux commandes du club pour les adeptes de la #VenteOM. Marseille s’est offert une toute nouvelle attaque, et a aussi effectué des changements de taille dans tous les secteurs de jeu. Actuellement très bien parti en Ligue 1 avec la possibilité de revenir sur le PSG en cas de succès à l’OL ce dimanche soir, le club provençal a reçu le feu vert de Frank McCourt pour dépenser à tout va sur la première année des trois du nouveau projet. Voilà pourquoi le président de l’OM s’est permis d’aller chercher Adrien Rabiot même si cela engendre des dépenses copieuses. Voilà aussi pourquoi les supporters marseillais rêvent de voir une autre recrue française de qualité arriver sur le Vieux Port cet été.

Mathys Tel veut du temps de jeu

En effet, ce week-end, Bild a confirmé que le Bayern Munich avait l’intention de prêter Mathys Tel cet hiver. L’attaquant formé à Rennes a montré de belles choses lors de sa première saison en Allemagne, refusant au départ de se faire prêter pour apprendre avec les meilleurs. Mais Harry Kane est indétrônable et ne laisse que des miettes au jeune français. Ce dernier a compris le message et la presse allemande confirme que Tel va aller chercher du temps de jeu ailleurs. Immédiatement, Pablo Longoria a été interpellé sur les réseaux sociaux pour travailler cette piste qui donnerait encore plus de volume à l’attaque marseillaise pour la deuxième partie de saison. Abondance de biens ne nuit pas se disent les fans de l’OM, qui peuvent déjà compter sur Elye Wahi et désormais Neal Maupay.

« Va nous le chercher comme cadeau de Noël », « Tel prêté cet hiver à l’OM, je dis ça, je dis rien », « Longoria, un effort à faire pour une attaque de feu », « On va bien l’accueillir à l’OM », « Tant qu’on y est, autant prendre Tel », « Viens à l’OM », ont demandé les fans olympiens sur les réseaux sociaux. Un voeu à mettre en tout cas entre parenthèses pour le moment, car la saison a débuté et une telle arrivée ne pourra se faire qu’en janvier.