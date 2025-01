Mathys Tel à l’OM, grosse surprise au Bayern

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a besoin d'un nouvel avant-centre et Pablo Longoria s'active. Le Bayern Munich vient de lâcher une étonnante info au sujet de Mathys Tel, qui fait saliver le club marseillais.

Roberto De Zerbi l’a confié, il s’attend à ce que son président lui ramène un attaquant de premier choix sur un plateau dans les prochains jours. Le zéro pointé de l’OM à Nice a confirmé que le club phocéen n’avait pas les moyens de lutter avec les meilleurs sans un vrai avant-centre. La crainte est de voir Neal Maupay avoir beaucoup de mal à assumer ce rôle pendant les cinq derniers mois de la compétition. Roberto De Zerbi aimerait que l’OM mette le paquet pour Evan Ferguson, qu’il connait bien pour l’avoir côtoyé à Brighton, son ancien club. Actuellement touché, l’Ecossais ne séduit par autant que ça Pablo Longoria, qui rêve de réaliser le gros coup Mathys Tel.

Le Bayern accepte l'idée de vendre Tel

La tendance s’est en effet inversée avec le jeune attaquant français, qui se lasse de voir son temps de jeu non seulement être faible, mais de plus en plus réduit au Bayern Munich. Et selon les informations de La Provence, une nouvelle donne est encore entrée en jeu. En effet, le club allemand, qui était au départ réticent à le prêter, envisage désormais non seulement de le laisser partir, mais aussi de céder complètement l’ancien rennais en cas de belle offre. La porte est donc ouverte pour un jeune buteur plein d’espoir, et avec une grosse marge de progression.

Mais il va être difficile d’aller le chercher dès cet hiver. En effet, si le Bayern Munich envisage de le vendre, c’est parce que plusieurs clubs ont déjà effectué des offres copieuses pour un transfert, qui s’approchent même des 40 millions d’euros selon le quotidien provençal. De quoi mettre l’OM hors course à ce niveau. Même si Longoria a parfois fait de gros efforts avec l’aval de Frank McCourt, la limite budgétaire risque d’être explosée à ce niveau. C’est pourquoi La Provence confirme que, dans ces conditions, le club sudiste attend de voir ce qu’il se passera dans les prochains jours, mais ne se positionnera pas pour un transfert à cette hauteur. Reste à savoir si un coup de folie dans les derniers instants permettra de récupérer Mathys Tel en prêt, ou si le forcing va être fait pour Evan Ferguson.