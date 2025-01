Mathys Tel à l'OM, la porte s'ouvre d'un seul coup

Encore et toujours à la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser le départ d’Elye Wahi durant ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille va pouvoir se pencher sérieusement sur Mathys Tel.

Le match de dimanche soir entre Marseille et Nice l’a encore prouvé, l’OM pourra difficilement finir la saison avec le seul Neal Maupay pour assumer la lourde place d’avant-centre à Marseille. Pourtant, en l’état actuel des choses, après le transfert d’Elye Wahi à Francfort pour 26 millions d’euros, le club phocéen ne dispose que de l’ancien d’Everton pour assurer la partie haute du système offensif de Roberto De Zerbi. Si Pablo Longoria et Mehdi Benatia se refusent à faire un panic-buy en cette fin de mercato, ils feront tout leur possible pour recruter un nouveau numéro neuf au Vélodrome. Et si l’heureux élu était finalement Mathys Tel ?

Plus du tout dans les plans de Vincent Kompany, qui ne l’a pas fait sortir du banc des remplaçants pour la troisième fois de suite face à Fribourg le week-end dernier (2-1), l’attaquant de 19 ans pourrait faire ses valises avant la fermeture du marché des transferts. Car même si le jeune français assure vouloir rester à Munich pour regagner du temps de jeu en 2025, le club bavarois lui met la pression. Surtout que le Bayern doit laisser partir un joueur offensif avant d’attaquer Chelsea pour Christopher Nkunku.

🚨 Understand Mathys Tel case could still change, 0 minutes in 3 games and situation to be assessed again in the next days.



🔵 Chelsea remain interested if Mathys will be open to leave, as revealed; 7 clubs have also requested Tel on loan.



Decision still up to the player, as… pic.twitter.com/oTtfrIHO92