Mason Greenwood à l'OM, c'est aujourd'hui ou jamais ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, Mason Greenwood est la cible prioritaire de l’OM sur le marché des transferts. Le club phocéen attend toujours le feu vert définitif de l’attaquant de Manchester United et commence à s’impatienter.

Malgré les polémiques liées à son passé d’homme violent à l’encontre de sa compagne, Mason Greenwood est toujours la cible prioritaire de l’Olympique de Marseille en attaque. Le profil de l’international anglais de Manchester United correspond totalement à ce que Roberto De Zerbi recherche, et l’entraîneur italien s’est d’ailleurs investi personnellement dans ce dossier. En effet, le coach de l’OM a régulièrement Mason Greenwood au téléphone pour le convaincre de poser ses valises en Provence, après qu’un accord ait été trouvé entre Marseille et Manchester United pour un transfert avoisinant les 30 millions d’euros, avec un bonus important à la revente en faveur des Red Devils.

#Greenwood: oggi nessuna risposta all’OM che aspettava e aspetta il sì. Andiamo a domani. Domani (oggi ormai) l’intermediario della #Lazio avrà un incontro, se ci saranno risvolti importanti verrà raggiunto dal ds #Fabiani. Quindi la #Lazio non è ancora fuori (da venerdì) e ha… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 14, 2024

Tout semblait proche de se boucler il y a quelques jours, mais les propos du maire de Marseille, Benoit Payan, ont refroidi le deal. Mason Greenwood a exprimé quelques hésitations et l’OM attend toujours son accord définitif, alors que la Lazio et Naples sont à l’affût. A en croire les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, tout devrait s’accélérer ce lundi dans le dossier Mason Greenwood. L’état-major de l’Olympique de Marseille s’attendait même à une réponse du jeune buteur anglais dimanche, mais la journée a défilé et aucune nouvelle n’est finalement arrivée du clan Greenwood.

L'OM pose un ultimatum à Greenwood

De quoi agacer le board marseillais, qui attend une réponse de sa cible principale ce lundi soir au plus tard. Pablo Longoria et Mehdi Benatia estiment qu’ils ont fait suffisamment d’efforts depuis le début des discussions pour convaincre le joueur, et n’attendront pas plus longtemps. Dans le même temps, la Lazio Rome continue de lorgner Mason Greenwood selon Alfredo Pedulla, qui explique en revanche que la piste menant à Naples n’est pas très chaude et a peu de chances d’aboutir. Reste maintenant à voir si la technique régulièrement utilisée en période de mercato de l’ultimatum va porter ses fruits pour l’Olympique de Marseille dans le dossier Mason Greenwood. C’est tout ce que Roberto De Zerbi espère, lui qui compte pour l’instant deux recrues dans son effectif avec Lilian Brassier et Ismaël Koné.