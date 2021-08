Marseille : Luan Peres cambriolé pendant OM-Bordeaux

Dans : OM.

En même temps que le championnat de Ligue 1 reprend, les cambrioleurs sont eux également de retour aux affaires. Si en fin de saison passée, le PSG avait pris cher, cette fois c'est à Marseille que Luan Peres a constaté les dégâts dimanche soir.

Arrivé lors de ce mercato à l’Olympique de Marseille, à la demande de Jorge Sampaoli, Luan Peres se souviendra de son premier match de Ligue 1 au Vélodrome sous le maillot de l’OM. En effet, après le nul concédé par son équipe face à Bordeaux, le défenseur brésilien a participé à un décrassage sur la pelouse du stade phocéen, mais en rentrant à sa villa marseillaise vers 1h du matin, il a eu une très mauvaise surprise. En effet, le joueur a constaté qu’une vitre de son logement avait été brisée, et qu’un ou des cambrioleurs ont pénétré dans son domicile, avant de repartir avec un butin estimé à 20.000 euros. Et peut-être même plus puisque la police estime que ce montant peut augmenter compte tenu de la nature des objets volés (bijoux, vêtements de marque...).

Heureusement pour le joueur de l’OM, il n'y avait personne à son domicile à son absence, ce qui a évidemment évité d’éventuelles violences physiques. Bien évidemment Luan Peres n’est pas le premier footballeur de Ligue 1 à vivre ce genre de désagrément, et l’Olympique de Marseille avait même mis en place un service de surveillance des logements de ses joueurs, notamment lorsque l’OM joue loin du Vélodrome. Mais visiblement si ce dispositif existe encore, il n’a pas été efficace dans la nuit de dimanche à lundi.