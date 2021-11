Marseille et l'UEFA, un accord pour éviter le vide

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour recevoir la Lazio Rome, jeudi soir au Vélodrome, l'Olympique de Marseille devra se passer des supporters du virage Nord. A la place, l'UEFA a souhaité que des enfants récupèrent la place.

Le match d’Europa League entre l’OM et la Lazio aura un gros enjeu sportif, puisqu’après trois matchs l’équipe de Jorge Sampaoli compte trois points, avec aucune défaite, mais aucune victoire. Il est désormais temps pour Marseille de faire le plein, et pour cela Dimitri Payet et ses coéquipiers comptent sur un public bouillant au Vélodrome. Seul souci, suite aux incidents contre Galatasaray, l’UEFA a décidé de sanctionner l’OM d’une fermeture du virage Nord, une sanction qui prive le club phocéen d’un gros soutien, mais aussi d’une énorme recette financière. Cependant, l’instance européenne du football a suggéré à Pablo Longoria de proposer à des enfants d’occuper les places laissées libres suite à cette sanction.

Des minots invités au Vélodrome pour OM-Lazio

Après avoir consulté les associations de supporters concernées par cette sanction, lesquelles ont validé cette décision, l’Olympique de Marseille a donc décidé d'inviter des minots de 10 à 14 ans, en relation avec le programme Next Gen, ce qui assure évidemment que ces enfants seront des supporters de l'OM. Afin d'éviter d'éventuels soucis avec certains jeunes trop « chauds », ou leurs accompagnateurs, l'UEFA a demandé un listing très précis des personnes présentes dans le Virage Nord. Marseille s'est exécuté, préférant faire le bonheur d'enfants plutôt que laisser cette énorme tribune totalement vide. D'autant que ces invités de dernière minute feront probablement du bruit, ce qui est toujours ça de pris. Reste à gagner le match contre la Lazio pour faire le bonheur de ceux, adultes et enfants, qui auront un ticket pour OM-Lazio.