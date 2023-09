OM ‍: Marseille c'est un coupe-gorge, Brighton en sueur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Nouveau venu en Coupe d'Europe, Brighton arrive avec de grandes ambitions. Le club anglais sera à l'OM le 5 octobre prochain, et a prévenu ses supporters de manière drastique sur le risque de se déplacer à Marseille.

Tomber contre un club anglais en Coupe d’Europe n’est jamais un cadeau, tant les représentants tricolores ont l’habitude d’être mis en difficulté dans ce genre de rencontres. Mais c’est une surprise pour l’OM, qui trouve dans sa poule Brighton & Hove Albion, qui disputera une compétition continentale pour la première fois de son histoire. La formation dirigée par Roberto De Zerbi est un véritable OVNI en Premier League, avec son jeu millimétré qui a provoqué des louanges appuyées de Pep Guardiola, et qui a surtout débouché sur de grosses performances. Résultat, même avec un indice UEFA en berne, le club côtier, à quelques encablures de Dieppe de l’autre côté de la Manche, sera à prendre au sérieux dans sa poule.

See you soon, Albion fans! 😍 pic.twitter.com/Q6hs13PfoS — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 15, 2023

Marseille pourra le vérifier dès le 5 octobre, avec la réception des Anglais qui se sont vus attribuer 5 % des places du Vélodrome pour le moment, soit 3350 tickets. Brighton a déjà prévenu que le contingent devrait être bien garni, et a pour le moment limité les places à ses abonnés, ses membres de fidélité et ses supporters. Mais surtout, le club anglais a prévenu ceux qui feraient le déplacement des dangers de la ville de Marseille dans un communiqué assez virulent, certainement destiné à rendre les fans plus prudents que d’habitude.

Le quartier du Vieux Port interdit !

« Le club a rencontré la police française, l’OM et l’UEFA pour préparer ce match. Les supporters peuvent s’attendre à un environnement très hostile et doivent être prudents à tout moment à Marseille. Ne visitez pas le quartier du Vieux Port pendant votre séjour. Tout supporter revendiqué de Brighton pourra être sanctionné par les autorités. Ne portez pas de vêtement qui vous identifie comme supporter de Brighton, ou ne vous déplacez pas en large groupe. Des crimes de rue, vol à la tire inclus, peuvent avoir lieu à Marseille. Soyez vigilant, prenez vos précautions et vérifiez votre assurance », a prévenu Brighton pour ses supporters qui sont de nouveaux venus en Coupe d’Europe. A noter que des policiers anglais seront présents à Marseille pour ce match, afin de mettre à l’amende des supporters de Brighton qui ne respecteraient le processus mis en place avec la police française pour que le match se déroule sans accroc.