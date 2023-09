Marcelino viré, le coach de l’OM en grand danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La mayonnaise tarde à prendre entre Marcelino et l’OM et les critiques pleuvent déjà sur le successeur d’Igor Tudor à Marseille.

Cinq matchs, deux victoires et trois matchs nuls face à de modestes adversaires et une élimination dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le début de saison est loin d’être idéal pour l’Olympique de Marseille. Les premières critiques commencent à pleuvoir sur le nouvel entraîneur Marcelino, d’autant plus qu’au-delà des résultats, le jeu pratiqué par l’OM est très décevant. Lors des deux derniers matchs de Ligue 1 contre Nantes et Toulouse, l’animation offensive de Marseille était proche du néant et le public du Vélodrome a montré sa colère après le nul contre les Violets dimanche après-midi (0-0). Ancien joueur de l’OM qui connait bien l’environnement marseillais ainsi que Marcelino pour avoir évolué en Espagne de longues années, Adil Rami ne voit pas le coach de l’OM tenir toute la saison à Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Je n’ai pas de conseils à donner à Marcelino, c’est un entraîneur à l’ancienne et moi, je ne suis pas entraîneur. Je sais qu’il a toujours fait ça avec cette compo-là, toute sa carrière. Sauf que là tu es en France, tu es à l’Olympique de Marseille, c’est différent. Tôt ou tard, il va falloir qu’il s’adapte. Mais bon, je ne vois pas cet entraîneur rester jusqu’à la fin de la saison. A Marseille, il n’y aura pas la patience… impossible ! » a commenté le consultant de Prime Video, pour qui la philosophie de Marcelino est totalement incompatible avec l’Olympique de Marseille. Une vision que commence à partager Daniel Riolo, qui a attendu avant d’émettre des premières critiques sur Marcelino mais qui commence à se rendre lui aussi à l’évidence.

Marcelino sous pression après ses débuts ratés à l'OM

« Ce système est moisi et il ne marchera jamais. Je suis très inquiet pour l’OM, au moins Tudor proposait un football total même s’il était un peu fou et plein de risques. J’ai beaucoup kiffé le Marseille de Tudor l’année dernière, là je m’ennuie et je ne vois pas d’issue. Je pensais Marcelino plus souple, or il ne l’est pas. Et si les joueurs commencent déjà à dire qu’ils ne comprennent pas, ça sent mauvais. On ne peut pas dire que l’OM n’a pas tout fait pour gagner, ils ont bataillé et ils ont eu quelques occasions, mais il n’y a rien qui colle. Ce 4-4-2 ne rime à rien… » a estimé le journaliste de RMC, très déçu par ce début de saison de l’Olympique de Marseille et qui n’a pas été rassuré par ce qu’il a vu dimanche au Vélodrome. Bien au contraire. La pression est donc plus forte que jamais sur Marcelino, lequel va passer au révélateur dans les jours à venir avec de gros chocs à venir contre l’Ajax ou encore Paris et Monaco.