Marcelino bloqué par le Celta Vigo ‍? L'OM sidéré

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après l'échec des négociations pour faire venir Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, Marcelino, libre de tout contrat, était le grand favori. Sauf que l'Olympique de Marseille n'est pas le seul club à vouloir recruter l'entraîneur espagnol.

Faute d’avoir convaincu le plan A (Gallardo), Pablo Longoria avait tenté, en vain, le plan B (Fonseca). Mais ce lundi tout indiquait que c’est le plan C (Marcelino) qui allait prendre la place laissée libre par Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Ayant l’avantage d’être libre depuis un an, et en plus de bien connaître le président de l’OM avec qui il a déjà travaillé en Espagne, le technicien de 57 ans avait donc le profil idéal pour dire oui rapidement au club phocéen. A deux semaines de la reprise de l’entraînement, ce critère étant également important. Mais, le quotidien sportif Marca refroidit subitement l’ambiance en affirmant que Marcelino est également le favori pour devenir entraîneur du Celta Vigo.

Le Celta Vigo favori pour Marcelino ?

▫️ Selon Marca, le Celta Vigo pense également à Marcelino pour le poste d'entraîneur. 🇪🇸⁰⁰▫️Côté OM, on confirme les discussions avec Marcelino comme l’a précisé Fabrizio.



▫️ Pour l’heure, il n’y a pas encore d’accord. On reste prudent, mais c’est bien parti pour qu’il… pic.twitter.com/sYgfRyQxYV — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 19, 2023

Même si rien n’est signé entre le club de Liga et l’ancien technicien de Bilbao, la piste est très chaude indique le média espagnol. Ironie de l’histoire, le conseiller sportif du Celta Vigo n’est autre que Luis Campos, qui a le même job au Paris Saint-Germain, et il est lui aussi convaincu que Marcelino est le candidat idéal pour venir remplacer Carlos Carvalhal. Ce dernier a été licencié après la dernière journée de championnat, et cela, même si le club de Galice s’est maintenu en Liga grâce à un ultime succès face au FC Barcelone. Parmi les autres candidats, il y avait Andoni Iraola, mais ce dernier a signé lundi midi avec Bournemouth. Pour Marca, rien n'est acté, et le Celta Vigo a d'autres pistes si dès fois Marcelino rejoignait finalement l'Olympique de Marseille.