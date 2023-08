Marcelino à l’OM c’est du gâchis, Adil Rami est cash

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la victoire contre Reims samedi (2-1), l’OM de Marcelino est loin de convaincre en ce début de saison. Adil Rami a notamment des doutes sur le système tactique employé par le nouvel entraîneur de Marseille.

En nommant Marcelino pour succéder à Igor Tudor, l’état-major de l’Olympique de Marseille a pris un virage à 180 degrés. D’une défense individuelle à trois avec le technicien croate, les joueurs marseillais doivent maintenant évoluer dans une défense en zone à quatre sous les ordres de Marcelino. Depuis son arrivée, le technicien espagnol utilise son dispositif favori à savoir le 4-4-2 à plat.

Un 4-4-2 pas adapté aux joueurs de l'OM ?

Il faut bien le dire, les deux premières prestations officielles de la saison contre le Panathinaïkos en Grèce et face au Stade de Reims au Vélodrome n’ont pas été très convaincantes malgré le succès face aux Champenois samedi après-midi en Ligue 1. Sur le plateau de Prime Video, le nouveau consultant Adil Rami a donné son avis sur la nouvelle tactique de l’Olympique de Marseille. Et clairement, l’ex-capitaine de Troyes n’est pas du tout convaincu par les premiers choix de Marcelino, qui n’optimise pas à 100 % les qualités des joueurs de son effectif à ses yeux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.ounahi.8 (@azzedine_ounahi)

« Moi, j’aime beaucoup le système de (Igor) Tudor, ce sont des choses que je n’avais jamais vues. Mais là, après les matchs contre le Panathinaïkos et Reims, il y a quelque chose qui me turlupine : c’est leur système en 4-4-2. Je n’en suis pas sûr. Et je n’aime pas voir Ounahi sur le côté gauche, je préfère le voir dans un milieu plus fourni. (…) Il y a quand même beaucoup de monde au milieu. Pour moi, on n’utilise pas le potentiel de Marseille à 100 % » a estimé le champion du monde 2018.

Adil Rami n'est pas encore convaincu par Marcelino

Adil Rami va attendre avant de juger définitivement Marcelino mais peine à s’emballer devant les matchs de l'OM pour le moment. En obtenant sa première victoire de la saison dès la première journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM a gagné un peu de temps et de crédit. Mais tout sera remis en cause dès ce mardi soir lors du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. En cas d’élimination précoce face au Panathinaïkos, les Olympiens seront sévèrement critiqués, d’autant plus que le mercato ambitieux réalisé par Pablo Longoria (Sarr, Ndiaye, Aubameyang, Lodi, Kondogbia) doit permettre à Marseille de passer ce premier tour de barrages à la C1.