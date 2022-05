Mandanda maltraité à l'OM, Nice tente le coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De nouveau titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli pour la fin de la saison, Steve Mandanda a connu une saison inédite à titre personnel à l’OM.

Titulaire en début de saison, Steve Mandanda a subitement été mis sur le banc au profit de Pau Lopez. Transféré de la Roma, le gardien espagnol a été accueilli avec scepticisme à Marseille, où Steve Mandanda est une véritable légende. Mais force est de constater que Pau Lopez a réalisé une belle saison, au point d’être nominé pour le trophée de meilleur gardien de l’année à l’UNFP. Cela étant, Steve Mandanda a repris du poil de la bête en cette fin de saison et grâce à ses performances remarquées en Conférence League, le voila de nouveau titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli. Cet été, Steve Mandanda se posera tout de même des questions lors du mercato. Est-il prêt à repartir pour une saison riche en rebondissements durant laquelle sa place de numéro 1 n’est pas assurée ? Un club de Ligue 1 est en tout cas à l’affût en cas de départ de l’OM pour Steve Mandanda, il s’agit de l’OGC Nice.

Les arguments de Nice pour convaincre Mandanda

A en croire Romain Canuti, un contact a été établi entre Nice et Steve Mandanda. Et le Gym tente évidemment de faire passer Jorge Sampaoli et l’OM pour les grands méchants de l’histoire afin de récupérer le champion du monde 2018. « Il y a un contact établi entre Nice et Mandanda. Nice fait le travail qu’il faut pour dire à Mandanda que l’OM est vilain de ne pas le faire jouer, qu’il serait titulaire tous les jours à Nice, qu’ils adorent Steve, qu’ils ont des copains à lui au club, etc. Le travail de Nice, il est fait. En revanche, Nice n’acceptera jamais de donner à Mandanda le salaire qu’il touche actuellement à l’Olympique de Marseille. Donc l’idée à Nice c’est aussi de dire à Steve de travailler l’OM au corps pour tirer le maximum de ton départ histoire que nous on ait à te donner le moins possible. Je rappelle que Mandanda est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024 donc pour l’instant on est quand même très loin d’un départ » a dévoilé le journaliste du Phocéen, pour qui Nice tente le tout pour le tout dans le dossier Steve Mandanda. Tout en étant, pour l’instant, très loin de rafler la mise.