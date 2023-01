Malinovskyi ça suffit, il clôt le mercato de l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’est pour l’instant contenté d’une seule recrue hivernale avec Ruslan Malinovskyi, recruté en provenance de l’Atalanta Bergame.

Transféré à l’Olympique de Marseille pour 10 millions d’euros en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi est pour l’instant la seule recrue du mercato hivernal de Pablo Longoria. Le président de l’OM aimerait idéalement recruter un second joueur dans le secteur offensif. Malinovskyi remplaçant numériquement Gerson, l’OM veut un joueur qui compense la blessure au genou d’Amine Harit. Il y a quelques jours encore, Marseille pensait être en mesure de conclure la venue de Leandro Trossard en provenance de Brighton, mais c’est finalement Arsenal qui a raflé la mise. Pablo Longoria serait sur un plan B afin de compléter l’effectif à la disposition d’Igor Tudor mais selon Gaël Biraud, journaliste pour La Marseillaise, il n’y a pas réellement besoin d’une seconde recrue à l’OM lors de ce mercato hivernal à condition bien sûr que tous les attaquants qui composent actuellement l’effectif restent au club. On pense notamment à Bamba Dieng, très suivi en Premier League cet hiver.

Dieng facteur X du mercato hivernal de l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

« Dieng a le jeu pour évoluer en Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Il a autant de talent que de déchet, donc c’est très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. S’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Cela peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng dans l’effectif jusqu’à la fin de la saison. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part en revanche, il faudra recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter si Dieng reste. On est sur une potentielle recrue offensive mais je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez » a estimé le journaliste sur Football Club de Marseille. Pablo Longoria n’est visiblement pas de cet avis puisque le président de l’OM multiplie ses efforts afin de dénicher un second joueur offensif lors du mercato hivernal, après avoir déjà ramené Ruslan Malinovskyi.