Malinovskyi à l'OM, mauvaise nouvelle venue de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort en milieu de terrain, l'Olympique de Marseille souhaite depuis pas mal de temps s'offrir Ruslan Malinovskyi, le joueur ukrainien de l'Atalanta Bergame. Un dossier pas si simple.

Le mercato d’hiver 2023 est commencé depuis bientôt une semaine, et du côté de l’Olympique de Marseille, comme dans l’ensemble des autres clubs de Ligue 1, on a entamé doucement cette période des transferts. Il est vrai que l’équipe d’Igor Tudor carbure parfaitement et semble ne pas réellement avoir besoin d’énormes renforts. Mais Pablo Longoria souhaite toujours avoir besoin d’un coup d’avance, le président espagnol de l’OM étant très fort en matière de recrutement, mais un peu moins efficace en matière de ventes. Pour venir muscler le vestiaire phocéen, les dirigeants marseillais veulent s’offrir au moins un milieu de terrain, et depuis des semaines, le nom de Ruslan Malinovskyi, l’international ukrainien de l’Atalanta est dans le collimateur de Longoria. Libre en juin prochain, le milieu de 29 ans serait un renfort de choix, mais il y a un gros souci révélé ce samedi par La Provence.

Ruslan Malinovskyi à Marseille, c'est dur

Confirmant que Ruslan Malinovskyi était bien le choix numéro 1 de l’Olympique de Marseille lors de ce marché des transferts version janvier 2023, le quotidien régional avoue que l’opération n’évolue pas vraiment dans le bon sens. « La cible princi­pale de l'OM est ukrainienne, se nomme Ruslan Malinovskyi. Mais selon nos sources, les positions sont très éloignées : l’Olympique souhaite un prêt, l'Atalanta ne veut pas en entendre parler. Bluff ita­lien ou gain de temps marseillais ? D'autres pistes, appelées généralement plan B, C, D ou E (l'essentiel est de ne pas se retrouver fin janvier avec un plan N comme Ntcham), sont en tout cas sérieuse­ment étudiées », précise La Provence, qui ne voit pas cette opération évoluer dans le bon sens pour l’OM d’ici la fin du mercato. Sauf si Pablo Longoria masque son jeu et tente de faire craquer le club de Serie A.