Malinovskyi à l’OM, la Ligue 1 peut trembler

Par Corentin Facy

Lundi après-midi, l’OM a officialisé la signature de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame pour 10 millions d’euros.

Après avoir bouclé les départs de Gerson, de Luis Suarez ou encore d’Isaak Touré, Pablo Longoria a enfin comblé son entraîneur Igor Tudor avec une première recrue lors de ce mercato hivernal. Ruslan Malinovskyi a rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de l’Atalanta Bergame, jusqu’en 2026 et pour une somme de 10 millions d’euros. Un renfort de poids pour l’OM, qui recrute un cador de la Série A. Déclassé depuis six mois par Gian Piero Gasperini, l’international ukrainien aura tout de même marqué de son empreinte son passage à l’Atalanta avec 30 buts et plus encore de passes décisives en trois ans. Assez méconnu du grand public en France, Ruslan Malinovskyi est une recrue de poids pour Marseille selon Francesco Pietrella, journaliste pour la Gazzetta dello Sport.

Malinovskyi, un énorme coup pour l'OM

« Son pied gauche est tout simplement incroyable » s’enflamme le journaliste italien, grand fan du style de Ruslan Malinovskyi, la nouvelle recrue de l’OM, avant de poursuivre. « Pour moi, c'est un très grand coup pour la Ligue 1. Et l'OM se confirme un club capable d'accueillir des joueurs passés par la Serie A, comme Pau Lopez, Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Cengiz Under... Malinovskyi est un joueur qui est toujours à son "prime", il n'a "que" 29 ans. Et avec Igor Tudor sur le banc, toujours capable de faire ressortir le meilleur de ses joueurs, cela peut être un déclic pour lui. Malinovskyi avait quelques problèmes avec Gasperini ces derniers temps » estime sur Eurosport le journaliste, pour qui le départ de l’Ukrainien s’explique uniquement en raison de ses conflits avec Gasperini. Le niveau de jeu de Malinovskyi n’est pas à remettre en cause même si avec un but en 15 matchs cette saison, l'Ukrainien n'a pas réussi à inverser la tendance. Les supporters de l'OM pourraient découvrir dès mercredi soir à Troyes le talent de la nouvelle recrue olympienne.